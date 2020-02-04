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В Назарово водитель пойдет в суд за поддельный ОСАГО

Главная Происшествия
Красноярск
09:32 4 Февраля 2020
водитель, автомобиль, страхование, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Назарово водитель пойдет в суд за поддельный ОСАГО. По данным краевой полиции, уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города, обвиняемого в использовании поддельных документов, направлено на рассмотрение.

«В ходе несения службы на маршруте экипаж дорожно-патрульной службы остановил автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился житель Назарово. Подлинность полиса ОСАГО вызвала у инспекторов ДПС сомнение. Документ был изъят и направлен на исследование. Эксперты дали заключение, что он поддельный. Автолюбитель пояснил, что заказал фиктивный полис в соседнем городе и заплатил за изготовление 4800 рублей», - рассказали в полиции.

В данный момент обвиняемый в подделке документов ждет решения суда. Статья предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до 6 месяцев.

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