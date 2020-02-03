Жительница Зеленогорска не послушала сотрудников банка и лишилась 500 тысяч рублей

72-летняя жительница Зеленогорска отдала неизвестным 450 тысяч рублей - на этот раз женщину предупредили о мошенничестве, но она все равно перевела деньги аферистам, рассказали в краевой полиции.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме - они позвонили на мобильный телефон потерпевшей и сообщили о том, что с ее банковского счета попытались снять три тысячи рублей. Мошенник раскрыл сведения о всех ее накоплениях в различных финансовых организациях и попросил немедленно снять деньги, после чего перевести их на специальных счет.

«Пенсионерка, поверив мошенникам, обратилась в несколько банков с заявлениями о снятии денег со вкладов. В финансовых учреждениях для проведения операции попросили подождать несколько дней, однако один счет зеленогорке закрыть все же удалось, обналичив 450 тысяч рублей. Эту сумму женщина, находясь на связи с мошенниками, перевела на указанный ими счет», - рассказали в полиции.

Примечательно, что настоящие сотрудники банка предупреждали пенсионерку о том, что ее пытаются обмануть. Ей даже предлагали помощь в разговоре с мошенниками, но женщина отказалась. Она перевела деньги на указанный счет, после чего обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до шести лет тюрьмы.