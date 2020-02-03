Жительница края погибла во время отдыха в Таиланде

34-летняя жительница Канска погибла во время отдыха в Таиланде - женщина утонула. Об этом сообщает телеканал Лимон-ТВ со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, туристка купалась на пляже Патонга. По словам очевидцев, примерно в 30 метрах от берега она начала тонуть.

«Спасатели достали ее из воды, провели сердечно-легочную реанимацию, после чего отвезли в больницу, где она вскоре умерла», - пишут в СМИ.

Что именно стало причиной ЧП, не уточняется.

Отметим, что у женщины остались двое несовершеннолетних детей.

Фото: Bangkok Post