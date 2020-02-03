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Жительница края погибла во время отдыха в Таиланде

Главная Происшествия
Красноярск
10:24 3 Февраля 2020
происшествия, красноярск, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
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34-летняя жительница Канска погибла во время отдыха в Таиланде - женщина утонула. Об этом сообщает телеканал Лимон-ТВ со ссылкой на местные СМИ. 

По предварительным данным, туристка купалась на пляже Патонга. По словам очевидцев, примерно в 30 метрах от берега она начала тонуть. 

«Спасатели достали ее из воды, провели сердечно-легочную реанимацию, после чего отвезли в больницу, где она вскоре умерла», - пишут в СМИ. 

Что именно стало причиной ЧП, не уточняется. 

Отметим, что у женщины остались двое несовершеннолетних детей. 

Фото: Bangkok Post

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