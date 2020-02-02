В Красноярском крае грузовой поезд протаранил легковой автомобиль

В Красноярском крае на ЖД переезде участка «Авда — Уяр» легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Авария произошла накануне, рассказали в КрасЖД.

Предварительно установлено, что водитель выехал на переезд на «красный» перед приближающимся грузовым составом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но избежать столкновения все же не удалось. Автомобилист получил травмы, его госпитализировали в больницу.

«На график движения пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло. Обстоятельства выясняются», - пояснили в КрасЖД.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля был трезв - 46-летний мужчина признался, что не видел поезд, а когда все же заметил состав, то не успел убрать машину с путей. Водителю грозит штраф или лишение прав сроком на полгода за нарушение правил движения через железнодорожные переезды.