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В Красноярском крае грузовой поезд протаранил легковой автомобиль

Главная Происшествия
Красноярск
12:48 2 Февраля 2020
происшествия, красноярск, поезд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае на ЖД переезде участка «Авда — Уяр» легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Авария произошла накануне, рассказали в КрасЖД. 

Предварительно установлено, что водитель выехал на переезд на «красный» перед приближающимся грузовым составом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но избежать столкновения все же не удалось. Автомобилист получил травмы, его госпитализировали в больницу. 

«На график движения пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло. Обстоятельства выясняются», - пояснили в КрасЖД. 

По данным ГИБДД, водитель автомобиля был трезв - 46-летний мужчина признался, что не видел поезд, а когда все же заметил состав, то не успел убрать машину с путей. Водителю грозит штраф или лишение прав сроком на полгода за нарушение правил движения через железнодорожные переезды. 

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