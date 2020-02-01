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Красноярского торговца мебелью подозревают в уклонении от налогов

Главная Происшествия
Красноярск
11:54 1 Февраля 2020
следствие, налоги, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Уголовное дело возбуждено в Красноярске в отношении руководителя крупной сети розничной торговли мебелью. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По версии следствия, в 2015-2017 годы индивидуальный предприниматель построил схему «дробления бизнеса».

«…Искусственно создал условия для применения специальных налоговых режимов, базирующейся на отражении финансовой-хозяйственных операций не в соответствии с их истинным содержанием. Фактически взаимозависимые организации не являлись самостоятельными субъектами предпринимательской деятельности, распоряжающимися своими трудовыми, финансовыми и административными ресурсами и совместно с индивидуальным предпринимателем выступали в качестве единого хозяйствующего субъекта», - пояснили в главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Сумма ущерба, нанесенного бюджету, оценена в сумму свыше 90 млн руб.

Фото: pixabay.com

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