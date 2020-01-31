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В крае конфликт с одноклассником довел школьника до операционного стола

Главная Происшествия
Красноярск
16:55 31 Января 2020
происшествия, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Следователи и полицейские заинтересовались конфликтом между учениками 9-го класса школы №41 в городе Иланский. Один из подростков серьезно пострадал и готовится к операции, сообщили в краевом следственном комитете. 

По предварительным данным, 14-летний школьник на уроке умышленно причинил своему однокласснику серьезную травму глаза. 

«Пострадавший подросток находится в Глазном центре Красноярска, где в связи с травмой, ему предстоит серьезная операция», - рассказали следователи. 

Что стало причиной конфликта между детьми, не уточняется. Правоохранители опрашивают руководство учебного заведения, а также родителей и одноклассников. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. 

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