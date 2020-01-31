Девушка погибла в ДТП на трассе в Иланском районе

На трассе Р-255 «Сибирь» в пятницу, 31 января, произошла смертельная авария - погибла 23-летняя девушка-водитель, сообщили в ГУ МВД по краю.

Иномарки Volkswagen и Сhery Tiggo столкнулись лоб в лоб на 1075 км трассы в Иланском районе.

«В результате ДТП 23-летняя девушка - водитель Volkswagen погибла, травмы получили ее малолетние пассажиры 1 и 2 лет. Кроме того, были госпитализированы водитель и пассажир автомобиля Сhery Tiggo», - рассказали в полиции.

Движение на трассе из-за аварии затруднено - потоки автомобилей в реверсивном режиме регулируют полицейские.