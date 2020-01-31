Главу краевого отделения Пенсионного фонда оставили под арестом

Краевой суд рассмотрел апелляцию управляющего региональным отделением Пенсионного фонда. Дениса Майбороду оставили под арестом до 19 февраля 2020 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в материалах высшей инстанции.

Напомним, п о версии следствия, в период с19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года глава ОПФР по Красноярскому краю получил через посредника 13 млн рублей. Взятка предназначалась «за обеспечение победы коммерческой фирмы в открытом аукционе в электронной форме на право заключения госконтракта». Речь идет о скандальном тендере на приобретение нежилого помещения для размещения ОПФР в Ленинском районе Красноярска по максимальной цене контракта в 130 млн рублей.

Сделку в итоге признали недействительной. Сам подозреваемый свою вину не признает.

фото: страница Красноярской ярмарки в Facebook