В краевом заказнике вырубили лес на 10 млн рублей

В заказнике «Тинское лесничество» Нижнеингашского района трое мужчин в течение года незаконно вырубали лес. Общая сумма ущерба составила более 10 млн рублей, сообщили в краевой полиции.

«Всего злоумышленники срубили более 1200 м3 различных пород: пихта, ель, осина, лиственница. У подозреваемых была изъята техника: три бензопилы, трактор, а также два грузовых автомобиля», - пояснили в ведомстве.

Один из задержанных был бригадиром, второй - его сообщником, третий подозреваемый занимался вырубкой насаждений.

Правоохранители возбудили уголовное дело за незаконную рубку деревьев. Фигурантам грозит до семи лет тюрьмы.

Отметим, что один из задержанных уже был осужден за аналогичное преступление - его приговорили к уловному наказанию и штрафу в размере 2 млн рублей. Погасив ущерб, мужчина вновь взялся за старое.

Добавим, что сейчас все подозреваемые находятся по стражей. Расследование продолжается.