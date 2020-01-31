В Красноярске нашли государственные клиники с дорогим неработающим оборудованием. Прокуратура проверила, как используют в больницах Кировского района дорогостоящие покупки в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Установлено, что в июле 2019 года КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 5» приобрела дорогостоящее медицинское оборудование, предназначенное для исследований клеток крови. На момент проверки оно фактически не используется, находится в нерабочем состоянии по причине отсутствия расходных материалов. Факты длительного простоя медицинского оборудования выявлены и в КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 7», - рассказали в ведомстве.

В седьмой больнице также на момент проверки не числились сотрудники определенной квалификации, способные оказать медицинскую помощь на поставленном медицинском оборудовании стоимостью более 1,5 млн рублей.

В короткий срок медучреждения теперь обязаны исправить свои ошибки.