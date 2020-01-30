Банду из Красноярска осудят за банковские махинации на 2,5 млн рублей

В Красноярске дошло до суда дело о хищении 2,5 млн рублей у одного из банков. Подозреваемыми стали четверо мужчин - двое красноярцев в возрасте 17 и 18 лет и двое москвичей в возрасте 25 и 29 лет. Об этом рассказали в следственном комитете.

Еще в 2018 году члены банды воспользовались чужими банковскими картами, чтобы пополнить счета поддельными купюрами.

«Обвиняемые внесли в банкоматы поддельные купюры, которые банкомат распознал как подлинные банковские билеты ЦБ РФ, что позволило зачислить на счета третьих лиц денежные средства в сумме 2 570 000 рублей», - рассказали в Следкоме.

Злоумышленники потратили все деньги со счетов. На подозреваемых завели уголовные дела по статье «хищение денежных средств организованной группой». Материалы уже переданы в Советский районный суд для вынесения приговора.