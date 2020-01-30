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Банду из Красноярска осудят за банковские махинации на 2,5 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
14:59 30 Января 2020
общество, происшествия, банки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске дошло до суда дело о хищении 2,5 млн рублей у одного из банков. Подозреваемыми стали четверо мужчин - двое красноярцев в возрасте 17 и 18 лет и двое москвичей в возрасте 25 и 29 лет. Об этом рассказали в следственном комитете. 

Еще в 2018 году члены банды воспользовались чужими банковскими картами, чтобы пополнить счета поддельными купюрами. 

«Обвиняемые внесли в банкоматы поддельные купюры, которые банкомат распознал как подлинные банковские билеты ЦБ РФ, что позволило зачислить на счета третьих лиц денежные средства в сумме 2 570 000 рублей», - рассказали в Следкоме. 

Злоумышленники потратили все деньги со счетов. На подозреваемых завели уголовные дела по статье «хищение денежных средств организованной группой». Материалы уже переданы в Советский районный суд для вынесения приговора. 

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