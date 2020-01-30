Одиночное ДТП в Зеленогорске привело к двум уголовным делам

Жителя Зеленогорска пришлось задержать после ночного ДТП с пострадавшими. На водителя завели два уголовных дела. Об этом рассказали в краевой полиции.

Так, во время дежурства инспекторы ДПС заметили на газоне автомобиль Lada с повреждениями. Участников аварии рядом с машиной не было. Тем не менее, полицейские вышли на водителя - за рулем находился 33-летний мужчина, который был пьян. Прибор показал 0,42 мг/л. Кроме того, зеленогорец лишен прав и не мог управлять автомобилем. В ГИБДД рассказали об обстоятельствах ночной аварии.

«Водитель, двигаясь по ул. Набережная в сторону ул. Ручейная, допустил наезд на бордюрный камень и выехал на газон. В результате ДТП пострадали женщина 1982 г.р. и ее 4-летний ребенок, который находился на руках, оба не были пристегнуты. Ребенок госпитализирован. В отношении матери инспекторы ПДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей проводят проверку», - пояснили в ведомстве.

Инспекторы составили несколько протоколов на водителя, также мужчине грозит срок за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил ПДД, из-за чего сильно пострадал ребенок.

Зеленогорец задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.