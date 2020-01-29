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Красноярка убила сына и покончила с собой

Главная Происшествия
Красноярск
12:32 29 Января 2020
убийство, семья, ребенок, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярка убила сына и покончила с собой. Об этом сообщает региональный Следственный комитет. Трагедия произошла накануне в Кировском районе.

«По версии следствия, 28 января 2020 года  днем житель Красноярска пришел в квартиру, расположенную в Кировском районе краевого центра, где проживал его 3-летний сын со своей  32-летней матерью. Отец мальчика с семьей не проживал, но периодически навещал сына.  Когда дверь никто не открыл, мужчина проник на балкон квартиры и обнаружил в комнате тела женщины и ребенка. По предварительным данным, женщина сначала убила сына, затем свела счеты с жизнью сама», - говорят следователи.

Возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают специалисты ведомства.

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