Красноярец пытался вывезти в Пекин культурные ценности

Красноярец пытался вывезти в Китай культурные ценности. Его задержали на таможенном контроле авиарейса «Красноярск – Пекин». В багаже у пассажира обнаружили марки, значки, открытки, авторучку, статуэтку и вазу, бывшие в употреблении.

«Пассажир пояснил, что эти предметы принадлежат гражданину Китая, который приобрел их в интернет-магазине у российских коллекционеров и попросил доставить ему данные товары. О том, что они могут относиться к культурным ценностям, по словам красноярца, он не знал», - сообщили в пресс-службе Красноярской таможни.

Таможенный эксперт установил, что к к культурным ценностям относится только часть товара: нагрудные значки и статуэтка из халцедона. На них у мужчины не было разрешительных документов, также не была подана таможенная декларация.

Как итог - на контрабандиста завели административное дело. Его судьбу решит суд.

фото: пресс-служба Красноярской таможни