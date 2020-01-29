В Красноярске будут судить главного таможенного инспектора

Красноярским следственным отделом на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного государственного таможенного инспектора. Она обвиняется в шести эпизодах получения взяток.

С 2013 по 2018 год главный государственный таможенный инспектор Красноярского таможенного поста получила взятки на общую сумму более 380 тысяч рублей от индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц за общее покровительство, а также за беспрепятственный выпуск таможенных деклараций при таможенном оформлении ввозимых товаров на территорию Российской Федерации.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.