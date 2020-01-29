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В Красноярске будут судить главного таможенного инспектора

Главная Происшествия
Красноярск
10:47 29 Января 2020
таможня, красноярск, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярским следственным отделом на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного государственного таможенного инспектора. Она обвиняется в шести эпизодах получения взяток.

С 2013 по 2018 год главный государственный таможенный инспектор Красноярского таможенного поста получила взятки на общую сумму более 380 тысяч рублей от индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц за общее покровительство, а также за беспрепятственный выпуск таможенных деклараций при таможенном оформлении ввозимых товаров на территорию Российской Федерации.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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