Заказчик убийства полицейского в Красноярске получил срок спустя 15 лет. По информации краевой полиции, 22 ноября 2004 года у подъезда собственного дома на улице Курчатова был застрелен бывший заместитель руководителя начальника межрайонного отдела по раскрытию убийств ГУВД Красноярского края Сергей Назаров. На момент преступления погибший уже не работал в органах. Долгое время дело не могли раскрыть.

«Была установлена причастность к совершению данного преступления исполнителя и пособника, которые в 2010 году были осуждены судом на сроки соответственно - 22 года колонии строгого режима и 9 лет. Уголовное дело в отношении организатора преступления было выделено в отдельное производство», - рассказали полицейские.

В итоге заказчик убийства 1966 года рождения в 2018 году был задержан в Москве сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по краю и доставлен в Красноярск для проведения следственных действий.

В суде судьбу заказчика рассматривали с участием присяжных. Обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Сообщается, что осужденный - бывший вице-президент краевой федерации бокса Андрей Грабовский.