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Убившему «из жалости» прабабушку красноярцу предъявили обвинение

Главная Происшествия
Красноярск
15:02 28 Января 2020
убийство, красноярск, прокуратура, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя Красноярска. Он обвиняется в совершении убийства своей прабабушки, находящейся в беспомощном состоянии.

«По версии следствия, злоумышленник в один из дней апреля 2018 года задушил свою 90-летнюю прабабушку, неспособную в силу возраста и наличия заболеваний передвигаться без посторонней помощи, желая «прекратить ее мучения и облегчить жизнь родственников», которым не нужно будет ухаживать за ней», - рассказали в краевой прокуратуре.

За это преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы. Дело направлено в Краевой суд.

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