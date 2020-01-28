Убившему «из жалости» прабабушку красноярцу предъявили обвинение

Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя Красноярска. Он обвиняется в совершении убийства своей прабабушки, находящейся в беспомощном состоянии.

«По версии следствия, злоумышленник в один из дней апреля 2018 года задушил свою 90-летнюю прабабушку, неспособную в силу возраста и наличия заболеваний передвигаться без посторонней помощи, желая «прекратить ее мучения и облегчить жизнь родственников», которым не нужно будет ухаживать за ней», - рассказали в краевой прокуратуре.

За это преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы. Дело направлено в Краевой суд.