Бывший депутат Ачинского райсовета отправится в колонию за незаконную рубку леса

Бывший депутат Ачинского райсовета отправился в колонию за незаконную рубку леса. Напомним, в Ачинске полицейские и сотрудники ФСБ по итогам масштабных проверок в лесной отрасли края вышли на след депутата районного Совета. Он также возглавлял Ачинское и Большеулуйское лесничества. В конце 2017 года бывший народный избранник незаконно организовал рубку кедров в Южно-Кытатском участковом лесничестве. Его действиями причинен ущерб Российской Федерации в размере 7,2 млн. рублей.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии и добровольно возместил часть причиненного ущерба. Большеулуйским районным судом ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права в течение двух лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на государственной службе и в органах местного самоуправления. В настоящее время приговор в законную силу не вступил», - рассказали в Следственном комитете.

Напомним, накануне Минлесхоз края заявил о том, что в Красноярском крае незаконные вырубки помогают искать казаки.