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Повсеместные нарушения: прокуратура проверила безопасность перевозок

Главная Происшествия
Красноярск
09:38 28 Января 2020
автобусы, авария, перевозки, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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После масштабной проверки прокуратура края констатировала массу нарушений в сфере пассажирских перевозок. В 2019 году по вине водителей автобусов совершено 75 аварий, погибло семь человек, а 166 получили травмы.

«Факты выпуска в рейс автобусов с неисправностями и отсутствия надлежащего контроля за техническим состоянием транспортных средств перед выездом на линию с места стоянки и по возвращении к месту стоянки выявлены прокурорами Свердловского, Советского, Ленинского, Центрального районов, а также Красноярска, Березовского района и Дивногорска», - рассказали в ведомстве.

Кроме того работодатели систематически нарушают установленную продолжительность времени труда и отдыха водителей

«К примеру, вопреки требованиям законодательства, предписывающим направлять двух и более водителей в рейсы продолжительностью более 12 часов, ООО «Орда» по маршруту из Красноярска в Калугу направлен лишь один водитель», - заявили в прокуратуре.

В Шарыпово, Енисейске и Красноярске зафиксированы нарушения проведения медицинского осмотра перед и после рейсов.

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