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Суд Норильска заблокировал четыре сайта о продаже дипломов и аттестатов

Главная Происшествия
Красноярск
13:22 27 Января 2020
суд, сайт, норильск, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Суд Норильска принял от местной прокуратуры семь исковых заявлений. Требования надзорного органа касались семи интернет-сайтов. На них, по данным ведомства, была размещена информация о продаже дипломов об образовании, аттестатов о получении общего и среднего образования.

В итоге исковые заявления о признании информации, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, были приняты и рассмотрены. В настоящее время доступ к четырем сайтам заблокирован.

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