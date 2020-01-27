Суд Норильска заблокировал четыре сайта о продаже дипломов и аттестатов

Суд Норильска принял от местной прокуратуры семь исковых заявлений. Требования надзорного органа касались семи интернет-сайтов. На них, по данным ведомства, была размещена информация о продаже дипломов об образовании, аттестатов о получении общего и среднего образования.

В итоге исковые заявления о признании информации, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, были приняты и рассмотрены. В настоящее время доступ к четырем сайтам заблокирован.