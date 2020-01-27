Школьный комбинат питания в Красноярске оштрафовали на 100 тысяч рублей. По данным прокуратуры Свердловского района, год назад организация питания учеников средней школы №45 была передана комбинату.

«Фактический рацион питания школьников не соответствовал примерному 10-дневному меню (по количеству и качеству, а также стоимости блюд), в нем отсутствовали салат или порционные овощи, не соблюдались условия хранения овощей, в питание детей допускалась плодовоовощная продукция с признаками порчи, отсутствовали технологические карты», - заявили в ведомстве.

По постановлению прокуратуры предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, а руководителю комбината внесено представление об устранении нарушений.