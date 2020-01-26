В Минусинске пенсионерка добровольно перевела мошеннику 70 тысяч рублей. Как рассказали в краевой полиции, женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что в настоящее время с ее банковского счета мошенники пытались снять все денежные средства.

«Звонивший предложил пенсионерке самой через банкомат снять все деньги и перевести их по указанному номеру телефона на новый банковский счет. В результате жительница Минусинска недосчиталась около 70 тысяч рублей», - заявили в ведомстве.

Полицейские напоминают: сотрудники банковских организаций никогда сами не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов, не спрашивают номера карт и специальные коды.