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В Минусинске пенсионерка добровольно перевела мошеннику 70 тысяч рублей

Главная Происшествия
Красноярск
14:11 26 Января 2020
банк, мошенник, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Минусинске пенсионерка добровольно перевела мошеннику 70 тысяч рублей. Как рассказали в краевой полиции, женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что в настоящее время с ее банковского счета мошенники пытались снять все денежные средства.

«Звонивший предложил пенсионерке самой через банкомат снять все деньги и перевести их по указанному номеру телефона на новый банковский счет. В результате жительница Минусинска недосчиталась около 70 тысяч рублей», - заявили в ведомстве.

Полицейские напоминают: сотрудники банковских организаций никогда сами не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов, не спрашивают номера карт и специальные коды.

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