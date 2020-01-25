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В Канске из светофоров похитили аккумуляторы

Главная Происшествия
Красноярск
16:01 25 Января 2020
светофор, похищение, власти
Автор: Sibnovosti.ru
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В городе Канске неизвестные похитили аккумуляторы прямо из установленных на улицах светофоров. Муниципальные власти оценили ущерб в 150 тыс. руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пропажу заметили специалисты подрядной организации во время внеплановой проверки светофорных объектов. Как выяснилось, похитители вытащили в общей сложности 12 аккумуляторов на трех таких объектах типа Т-7.

«Администрация города передала заявление о выявленном факте в полицию. Отметим, что новые аккумуляторы в светофорных объектах появятся только после изыскания дополнительных денежных средств», – говорится в сообщении канской мэрии.

Фото: pixabay.com

 

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