В Канске из светофоров похитили аккумуляторы

В городе Канске неизвестные похитили аккумуляторы прямо из установленных на улицах светофоров. Муниципальные власти оценили ущерб в 150 тыс. руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пропажу заметили специалисты подрядной организации во время внеплановой проверки светофорных объектов. Как выяснилось, похитители вытащили в общей сложности 12 аккумуляторов на трех таких объектах типа Т-7.

«Администрация города передала заявление о выявленном факте в полицию. Отметим, что новые аккумуляторы в светофорных объектах появятся только после изыскания дополнительных денежных средств», – говорится в сообщении канской мэрии.

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