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Двое детей погибло на пожаре в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
13:36 25 Января 2020
дети, пожар, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае на пожаре погибло двое детей. Трагедия произошла в Березовском районе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пожар возник вчера поздно вечером в жилом дачном строении в селе Зыково. По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, дети в возрасте четырех и семи лет остались дома одни, без взрослых.

«Возможная причина пожара - неисправность электропроводки, рассматривается также вопрос о неосторожном обращении с огнем детей. В настоящее время допрашивается мать погибших детей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена пожарно-техническая экспертиза», - говорится в сообщении ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как писали Sibnovosti.ru, аналогичный случай произошел в январе этого года в поселке Большеворонежском Зиминского района Иркутской области. Там на пожаре погибли оставшиеся одни в частном доме трехлетний мальчик и двухлетняя девочка.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю

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