В Красноярске полицейские накрыли порностудию. Сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемых в использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов.

«Сотрудниками уголовного розыска краевой полиции была получена оперативная информация о том, что житель краевого центра 1981 г.р. занимается совращением малолетних девушек. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что с сентября по октябрь 2019 года злоумышленник по месту своего жительства, а также в арендованной квартире, используя фото- и видео аппаратуру (в том числе веб-камеру, имеющую выход в сеть), осуществлял съемку несовершеннолетней девушки 2003 г.р.», - сообщили в краевой полиции.

Уголовное дело уже возбудили. Виновному грозит до 10 лет лишения свободы.

Вдобавок полицейские установили, что одном из мест жительства задержанного в декабре 2019 года еще один мужчина вступил в половую связь с несовершеннолетней девушкой 2004 г.р. Он также задержан.

Полицейские изъяли флеш-карты, компьютер, ноутбук, веб-камеры, а также 28 сотовых телефонов. Также сотрудниками уголовного розыска установлены 10 девушек, которые принимали участие в мероприятиях порнофильмов.