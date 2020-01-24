На севере Красноярского края поймали второго за неделю горе-рыбака

На севере Красноярского края поймали очередного - второго за неделю - горе рыбака. На этот раз пытавшегося продать осетра мужчину задержали в Дудинке.

«Неизвестный гражданин предлагает жителям города Дудинки приобрести рыбу, предположительно породы осетр сибирский. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель поселка Байкаловск», - рассказали в полиции.

В итоге дома у рыбака изъято 20 замороженных кусков рыбы осетровых пород весом более 24 кг. Мужчина признался, что ловил на продажу. Сумма причиненного ущерба составила более 2,2 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено, максимальное наказание - три года лишения свободы.

Напомним, в начале недели в поселке Тухард участковыми уполномоченными Отдела МВД России по Таймырскому району в тамбуре одного из жилых домов была обнаружена рыба в количестве 15 экземпляров. Оказалось, что это запрещенные к ловле нельма и осетр.