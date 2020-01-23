Пассажир поезда «Москва-Абакан» украл деньги у проводников для покупки алкоголя в вагоне-ресторане

Пассажир поезда «Москва-Абакан» украл деньги у проводниц для покупки алкоголя в вагоне-ресторане. Как рассказали силовики, тревогу подняли пассажиры поезда - они указали на подозрительного мужчину, который ходил по вагонам, и его приметы.

«Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали этого гражданина. Им оказался 32–летний житель Хакасии, имеющий пять судимостей, в том числе за кражи и грабежи. Установлено, что мужчина возвращался домой с работы вахтовым методом и захотел приобрести спиртные напитки в вагоне-ресторане. Денег на спиртное ему не хватило, поэтому злоумышленник пошел по составу в поисках открытых и оставленных без присмотра служебных купе проводников. В трех из них он нашел и похитил в общей сложности 17 тысяч рублей», - сообщили полицейские.

Несмотря на то, что задержанный возместил причиненный ущерб в полном объеме, ему предъявлено обвинение по статье «Кража».