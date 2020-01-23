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В Норильске украли больше тонны авиационного топлива

Главная Происшествия
Красноярск
15:45 23 Января 2020
преступление, топливо, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Норильске украли больше тонны авиационного топлива. Как рассказали в краевой полиции, злоумышленники слили в 200-литровые бочки более тонны топлива из железнодорожной цистерны, стоящей на технологических путях. Под весом семи наполненных емкостей сломалась рессора грузового автомобиля, только после этого участники преступления уехали с похищенным грузом за пределы предприятия.

Преступниками оказались двое работников транспортной компании в возрасте 29 и 39 лет.

«В настоящее время следственным отделом Таймырского ЛО МВД России фигурантам предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору)», - заявили полицейские.

Теперь похитителям авиационного керосина грозит до пяти лет лишения свободы.

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