В красноярском учебном центре торговали корочками рабочих специальностей по бросовым ценам

В красноярском учебном центре «Спецстройобучение» ООО «РМЯрко» торговали корочками рабочих специальностей по бросовым ценам. Директор наладил бизнес по продаже удостоверений по рабочим профессиям и свидетельств о прохождении «клиентами» обучения в учебном заведении без фактического его прохождения.

Стоимость такой услуги составляла всего от 3 до 5,5 тысяч рублей. Зато с корочками можно было устроиться на предприятия железнодорожного транспорта. Всего за полтора года было выдано 100 незаконных удостоверений.

«Преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции Сибирского ЛУ МВД России», - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о получении коммерческого подкупа, мошенничестве и подделке официального документа. Отметим, что пойманный директор учебного центра ранее уже был замечен в подобных преступлениях.