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Следователи подозревают арестованного главу Пенсионного фонда в получении крупной взятки

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Красноярск
17:09 22 Января 2020
красноярск, взятка, коррупция, пенсионеры
Автор: Sibnovosti.ru
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Следователи подозревают арестованного главу краевого отделения Пенсионного фонда в получении крупной взятки. Об этом заявили в главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Силовики рассказала, что уголовное дело было возбуждено на основе материалов краевого УФСБ.

«По версии следствия, в период с 19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года управляющий ОПФР по Красноярскому краю, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, получил через посредника взятку в сумме 13 миллионов рублей. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой фирмы в открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на приобретение нежилого помещения для размещения ОПФР в Ленинском районе города Красноярска по максимальной цене контракта более 130 миллионов рублей. В настоящее время указанная сделка решением арбитражного суда города Красноярска признана недействительной», - сообщается на сайте Следкома.

Накануне суд арестовал Дениса Майбороду на два месяца. Следователи добавили, что подозреваемый допрошен, свою вину не признает.

 

фото: страница Красноярской ярмарки в Facebook

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