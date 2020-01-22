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В красноярском Академгородке активисты пресекли появление незаконной свалки

Главная Происшествия
Красноярск
15:16 22 Января 2020
благоустройство, нарушение, мусор, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярском Академгородке активисты пресекли появление незаконной свалки. На «горячую линию» Красноярской рециклинговой компании обратились общественники из дома № 10 в Академгородке. Они сообщили, что за площадкой для сбора мусора внезапно появилась огромная куча странного хлама: старые автобусные сиденья, бамперы, металлические автомобильные отходы. Там же жители нашли папку с документами предприятия, ранее предоставлявшего услугу пассажирских перевозок на нескольких маршрутах Красноярска.

«Подобный мусор не входит в зону ответственности оператора по обращению с ТКО, однако мы никогда не оставляем такие обращения без внимания, – говорит исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким. – Специалисты службы экологического мониторинга компании оперативно провели осмотр площадки, пригласив туда представителей администрации Октябрьского района».

В присутствии председателей советов многоквартирных домов, жителей и общественных активистов на месте составили акт о факте нарушения правил благоустройства (ст. 5.1. закона Красноярского края «Об административных правонарушениях»).

Как пояснили в администрации Октябрьского района, владельца предприятия, чье имя было указано в найденных документах, вызвали на административную комиссию для составления протокола о нарушении и определения меры наказания. Кроме того, виновник появления незаконной свалки будет обязан вывезти весь мусор.

Напомним: такое административное правонарушение наказывается административным штрафом. Для граждан он может быть от двух до четырех тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы значительно увеличиваются.

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