За вылов осетра и нельмы жителю севера края грозит три года тюрьмы. Как рассказали в краевой полиции, в поселке Тухард участковыми уполномоченными Отдела МВД России по Таймырскому району в тамбуре одного из жилых домов была обнаружена рыба в количестве 15 экземпляров.

«По результатам проведенной экспертизы установлено, что данная рыба – шесть экземпляров породы осетр сибирский, который внесен в Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, а также рыба белых пород нельма в количестве девяти штук», - заявили силовики.

Горе-рыбаком оказался 33-летний местный житель, который выловил рыбу еще в ноябре 2019 года для дальнейшей продажи.

Ущерб, нанесенный в результате незаконного вылова, составил более 1 миллиона рублей, а максимальное наказание за преступление - три года лишения свободы, резюмировали полицейские.

фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО