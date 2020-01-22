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«Что-то с головой случилось»: сломавший нос сопернику игрок любительской футбольной команды дисквалифицирован

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Красноярск
09:11 22 Января 2020
драка, футбол, травма, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Сломавший нос сопернику игрок любительской футбольной команды «Красноярский цемент» получил дисквалификацию в 15 игр. Об этом на сайте городской федерации футбола сообщили организаторы турнира.

«В матче 1/8 финала Кубка города между командами «Красноярский цемент» и «КрасДойч-ЛСИ» на 37 минуте была остановлена игра ввиду хулиганского поступка (удара кулаком в лицо игрока соперника ) игрока команды «Красноярский цемент» Ежова Д.Д. с нанесением серьезной травмы. Ввиду того, что на игре не оказалось врача, судьями принято решение о прекращении игры», - заявил Олег Кикоть, главный секретарь соревнований и ответственный за работу судей.

Напомним, о случившемся стало известно накануне. Игрок «Красноярского цемента» сломал нос и порвал губу сопернику. Последний потерял сознание и был доставлен в 20-ю больницу. Там врачи установили в добавок к травмам тяжелое сотрясение мозга.

Главный судья соревнований среди команд ветеранов и взрослых Сергей Литвиненко заявил журналистам, что дисквалификация в 15 игр - серьезное наказание.

«Трудно сказать, почему он так сделал. Говорят, ничего не предвещало на футбольном поле. Что-то с головой случилось, наверное, и решил устроить самосуд - без всяких предупреждений нанес удар», - заявил он.

Добавим, решением Президиума Федерации футбола Красноярска за хулиганские действия игрока команды «Красноярский цемент» и непредоставления на игру врача команде хозяев засчитано техническое поражение 0:5.

фото: группа команды «КрасДойч» во ВКонтакте

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