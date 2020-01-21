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Красноярские СМИ сообщили о задержании главы краевого отделения Пенсионного фонда

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Красноярск
16:29 21 Января 2020
задержание, силовики, пенсия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские СМИ сообщили о задержании главы краевого отделения Пенсионного фонда Дениса Майбороды. Журналистам «Проспекта Мира» информацию подтвердили два источника. При этом ни в Следственном комитете, ни в ФСБ, ни в самом Пенсионном фонде факт задержания силовиками Майбороды не подтвердили.

Если информация подтвердится, то можно полагать, что это задержание связано с делом о покупке Пенсионным фондом недвижимости. Напомним, осенью 2018 года следователи взяли под стражу заместителя управляющего краевого отделения Пенсионного фонда России Алексея Трофимова. Его подозревают в хищении у фонда более 76 млн рублей. Деньги были незаконно израсходованы за счет искусственного завышения стоимости здания, предназначенного для одного из районных управлений. Недвижимость закупили по завышенной в 2,5 раза цене, а более 76 млн рублей при сделке выведены. Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей.

Уже в начале декабря 2018 года Трофимова обвинили в получении взятки в размере 180 тысяч рублей. На фигуранта завели очередное уголовное дело. Тогда прокуратура Красноярского края намеревалась оспорить покупку недвижимости красноярским отделением ПФР по завышенной цене.

 

фото: страница Красноярской ярмарки в Facebook

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