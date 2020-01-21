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В Красноярске матч любительских команд закончился дракой

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Красноярск
15:08 21 Января 2020
драка, футбол, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске матч любительских футбольных команд закончился для одного из игроков сотрясением мозга.

По информации Sibnovosti.ru, во время встречи между командами «КрасДойч-ЛСИ» и «Красноярский цемент» в рамках 1/8 Кубка города, которая проходила в спорткомплексе «Сокол», один из игроков «Цемента» ударом руки сломал нос и порвал губу сопернику. Последний потерял сознание и был доставлен в 20-ю больницу. Там врачи установили в добавок к травмам тяжелое сотрясение.

Матч после потасовки был остановлен, команде «Красноярский цемент» засчитано техническое поражение. Пострадавший находится в больнице.

Год назад в красноярском любительском футболе уже был подобный скандал. Тогда игрок команды «Арарат» после матча напал на судью и ударил его в лицо. В итоге он на два года был отстранен от краевых соревнований. 

фото: группа команды «КрасДойч» во ВКонтакте

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