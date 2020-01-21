Красноярец может получить 15 лет за разбойные нападения на таксистов. По данным следствия, в конце декабря 2018 года ранее судимый 23-летний житель краевого центра через мобильные приложения заказывал такси и, находясь в салоне автомобиля, угощал водителей кофе, в который он добавлял сильнодействующее лекарственное средство.

«Под воздействием препарата, водители теряли контроль над происходящем, находясь в беспомощном состоянии. Убедившись, что потерпевшие не смогут оказать сопротивление, злоумышленник похищал деньги, сотовые телефоны и скрывался с места преступления. Общий материальный ущерб составил более 110 тысяч рублей. Кроме того, одному из водителей был причинен тяжкий вред здоровью», - сообщили в краевой полиции.

В настоящий момент все материалы уголовного дела направлены в суд. Парню грозит до 15 лет лишения свободы.