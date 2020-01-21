21 января
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярец может получить 15 лет за разбойные нападения на таксистов

Главная Происшествия
Красноярск
10:24 21 Января 2020
таксист, разбойник, преступление, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярец может получить 15 лет за разбойные нападения на таксистов. По данным следствия, в конце декабря 2018 года ранее судимый 23-летний житель краевого центра через мобильные приложения заказывал такси и, находясь в салоне автомобиля, угощал водителей кофе, в который он добавлял сильнодействующее лекарственное средство.

«Под воздействием препарата, водители теряли контроль над происходящем, находясь в беспомощном состоянии. Убедившись, что потерпевшие не смогут оказать сопротивление, злоумышленник похищал деньги, сотовые телефоны и скрывался с места преступления. Общий материальный ущерб составил более 110 тысяч рублей. Кроме того, одному из водителей был причинен тяжкий вред здоровью», - сообщили в краевой полиции.

В настоящий момент все материалы уголовного дела направлены в суд. Парню грозит до 15 лет лишения свободы.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Краевые следователи в 2019 году привлекли к ответственности 8000 человек

Краевые следователи в 2019 году привлекли к ответственности 8000 человек

21 Января 2020 г.
Больше всего - преступлений против собственности
Новости Красноярска: В Назаровском районе сын главы сельсовета возглавлял местное ЖКХ

В Назаровском районе сын главы сельсовета возглавлял местное ЖКХ

21 Января 2020 г.
Прокуратура исправила это недоразумение
Новости Красноярска: Обвиняемую в коррупции красноярскую чиновницу заподозрили в новом преступлении

Обвиняемую в коррупции красноярскую чиновницу заподозрили в новом преступлении

20 Января 2020 г.
В отношении Ирины Тюриной завели новое уловное дело
Новости Красноярска: Семья погибла в ДТП в Красноярском крае

Семья погибла в ДТП в Красноярском крае

18 Января 2020 г.
Nissan врезался в «КамАЗ» в Ермаковском районе
Новости Красноярска: Лавина обрушилась на дорогу в Курагинском районе

Лавина обрушилась на дорогу в Курагинском районе

17 Января 2020 г.
Снежный завал уже расчистили
Новости Красноярска: Две фуры и «ГАЗель» столкнулись на трассе в Красноярском крае

Две фуры и «ГАЗель» столкнулись на трассе в Красноярском крае

17 Января 2020 г.
Пострадали шесть человек
Новости компаний
15/01
Продукция комбината «Волна» вошла в линейку «100 лучших товаров России»
14/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске детей будут зачислять в школы по новым правилам

В Красноярске детей будут зачислять в школы по новым правилам

20 Января 2020 г.
Нововведения коснутся многодетных семей
Новости Красноярска: В Красноярске преобразили зал ожидания ЖД вокзала

В Красноярске преобразили зал ожидания ЖД вокзала

17 Января 2020 г.
Обновления также обещают абаканскому залу
Новости Красноярска: Красноярцам обещают морозы в начале недели

Красноярцам обещают морозы в начале недели

19 Января 2020 г.
Температура опустится до −30°C
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19