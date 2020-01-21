Краевые следователи в 2019 году привлекли к ответственности 8000 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
«В производстве следователей ГУ находилось 46 000 уголовных дел, из них свыше 8 000 направлено в суд с обвинительным заключением», - рассказали в полиции.
Больше других в 2019 году составили преступления против собственности - 5000 уголовных дел направлено в суд по кражам, грабежам, разбоям и мошенничеству. Актуальными остаются преступления против собственности, совершаемые дистанционно с использованием банковских счетов и карт.
«В 2019 году следователи совместно с оперативными сотрудниками выехали в 23 служебные командировки за пределы края по 74 уголовным делам о дистанционных хищениях. Результатом таких выездов стало задержание 25 лиц по 201 преступлению. В целом в прошлом году следователи закончили расследование 400 преступлений такого вида», - добавили в ведомстве.