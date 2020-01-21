21 января
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Краевые следователи в 2019 году привлекли к ответственности 8000 человек

Главная Происшествия
Красноярск
10:05 21 Января 2020
преступник, суд, следствие, полиция, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Краевые следователи в 2019 году привлекли к ответственности 8000 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«В производстве следователей ГУ находилось 46 000 уголовных дел, из них свыше 8 000 направлено в суд с обвинительным заключением», - рассказали в полиции.

Больше других в 2019 году составили преступления против собственности - 5000 уголовных дел направлено в суд по кражам, грабежам, разбоям и мошенничеству. Актуальными остаются преступления против собственности, совершаемые дистанционно с использованием банковских счетов и карт.

«В 2019 году следователи совместно с оперативными сотрудниками выехали в 23 служебные командировки за пределы края по 74 уголовным делам о дистанционных хищениях. Результатом таких выездов стало задержание 25 лиц по 201 преступлению. В целом в прошлом году следователи закончили расследование 400 преступлений такого вида», - добавили в ведомстве.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Назаровском районе сын главы сельсовета возглавлял местное ЖКХ

В Назаровском районе сын главы сельсовета возглавлял местное ЖКХ

21 Января 2020 г.
Прокуратура исправила это недоразумение
Новости Красноярска: Обвиняемую в коррупции красноярскую чиновницу заподозрили в новом преступлении

Обвиняемую в коррупции красноярскую чиновницу заподозрили в новом преступлении

20 Января 2020 г.
В отношении Ирины Тюриной завели новое уловное дело
Новости Красноярска: Семья погибла в ДТП в Красноярском крае

Семья погибла в ДТП в Красноярском крае

18 Января 2020 г.
Nissan врезался в «КамАЗ» в Ермаковском районе
Новости Красноярска: Лавина обрушилась на дорогу в Курагинском районе

Лавина обрушилась на дорогу в Курагинском районе

17 Января 2020 г.
Снежный завал уже расчистили
Новости Красноярска: Две фуры и «ГАЗель» столкнулись на трассе в Красноярском крае

Две фуры и «ГАЗель» столкнулись на трассе в Красноярском крае

17 Января 2020 г.
Пострадали шесть человек
Новости Красноярска: В Ермаковском районе тайно расхищали карьер с полезными ископаемыми

В Ермаковском районе тайно расхищали карьер с полезными ископаемыми

17 Января 2020 г.
Прокуратура возбудила уголовное дело
Новости компаний
15/01
Продукция комбината «Волна» вошла в линейку «100 лучших товаров России»
14/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Ученые продолжат исследовать место падения метеорита в Эвенкии

Ученые продолжат исследовать место падения метеорита в Эвенкии

20 Января 2020 г.
Экспедицию возобновят летом 2020 года
Новости Красноярска: В Красноярске преобразили зал ожидания ЖД вокзала

В Красноярске преобразили зал ожидания ЖД вокзала

17 Января 2020 г.
Обновления также обещают абаканскому залу
Новости Красноярска: В красноярском детсаду ребенок получил тяжелую травму

В красноярском детсаду ребенок получил тяжелую травму

17 Января 2020 г.
По словам родителей, врачи диагностировали отрыв селезенки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19