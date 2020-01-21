В Назаровском районе сын главы сельсовета возглавлял местное ЖКХ

В Назаровском районе глава Сахаптинского сельсовета добровольно подал в отставку из-за конфликта интересов. Назаровская межрайонная прокуратура выяснила, что местное ЖКХ в сельском поселении возглавляет сын главы, что является нарушением антикорупционного законодательства.

«Ситуация подчиненности и подконтрольности директора МУП «Сахаптинское ЖКХ» главе Сахаптинского сельсовета, а фактически сына отцу является в соответствии со ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» конфликтом интересов», - заявили в ведомстве.

В итоге решением Сахаптинского сельского Совета депутатов полномочия главы были досрочно прекращены. Он ушел в отставку добровольно.

В самом Назарово сотрудники Следственного управления Следственного комитета по краю проверят главу города. Повод - подписание дополнительного соглашения о продлении концессии с «Водоканалом» на два года. При том что антимонопольщики рекомендовали в этой части пройти процедуру конкурса. Запрос силовикам написал депутат Законодательного собрания Александр Глисков.

