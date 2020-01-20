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Обвиняемую в коррупции красноярскую чиновницу заподозрили в новом преступлении

Главная Происшествия
Красноярск
15:56 20 Января 2020
общество, суд, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирину Тюрину подозревают в получении еще одной взятки. На чиновницу снова завели дело из-за коррупции на 300 тысяч рублей, сообщил на пресс-конференции главный следователь Красноярского края Андрей Потапов. 

Предполагается, что деньги Тюрина получила за обеспечение победы в аукционе. Подозреваемая сейчас находится под стражей. Она останется в СИЗО до 4 февраля - так решил Железнодорожный районный суд Красноярска. 

Напомним, Тюрину поймали на взятке от бизнесмена, который должен был заплатить 450 тысяч рублей за содействие при аренде муниципальной недвижимости. Сама чиновница получила около 200 тысяч рублей, остальные деньги поделили посредники, которые сейчас находятся под домашним арестом. По версии правоохранителей, несколько лет в мэрии действовала преступная группировка — сотрудники чинили препятствия для работы предпринимателей, вымогая у них взятки. В этой преступной схеме у каждого сотрудника была своя роль.

Фото: оперативная съемка ФСБ 

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