Семья погибла в ДТП в Красноярском крае

Вчера вечером на трассе на территории Ермаковского района Красноярского края разбился автомобиль Nissan. Погибла ехавшая в нем семья, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ДТП произошло на 569-м км федеральной трассы Р-257 «Енисей». По данным главного управления МВД РФ по Красноярскому краю, водитель Nissan пытался обогнать «КамАЗ», но столкнулся с грузовиком. Затем его автомобиль столкнулся с Hyundai, который двигался во встречном направлении.

В результате погиб водитель Nissan и двое пассажиров – его жена и 17-летняя дочь. Семья ехала из Абакана в Кызыл.

Фото: сайт главного управления МВД РФ по Красноярскому краю