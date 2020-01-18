18 января
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Семья погибла в ДТП в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
12:39 18 Января 2020
дтп, погиб, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Вчера вечером на трассе на территории Ермаковского района Красноярского края разбился автомобиль Nissan. Погибла ехавшая в нем семья, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ДТП произошло на 569-м км федеральной трассы Р-257 «Енисей». По данным главного управления МВД РФ по Красноярскому краю, водитель Nissan пытался обогнать «КамАЗ», но столкнулся с грузовиком. Затем его автомобиль столкнулся с Hyundai, который двигался во встречном направлении.

В результате погиб водитель Nissan и двое пассажиров – его жена и 17-летняя дочь. Семья ехала из Абакана в Кызыл.

Фото: сайт главного управления МВД РФ по Красноярскому краю

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Лавина обрушилась на дорогу в Курагинском районе

Лавина обрушилась на дорогу в Курагинском районе

17 Января 2020 г.
Снежный завал уже расчистили
Новости Красноярска: Две фуры и «ГАЗель» столкнулись на трассе в Красноярском крае

Две фуры и «ГАЗель» столкнулись на трассе в Красноярском крае

17 Января 2020 г.
Пострадали шесть человек
Новости Красноярска: В Ермаковском районе тайно расхищали карьер с полезными ископаемыми

В Ермаковском районе тайно расхищали карьер с полезными ископаемыми

17 Января 2020 г.
Прокуратура возбудила уголовное дело
Новости Красноярска: В красноярском детсаду ребенок получил тяжелую травму

В красноярском детсаду ребенок получил тяжелую травму

17 Января 2020 г.
По словам родителей, врачи диагностировали отрыв селезенки
Новости Красноярска: В Красноярском крае сгорела крупная ферма с животными

В Красноярском крае сгорела крупная ферма с животными

16 Января 2020 г.
Более сотни свиней, птиц и кроликов удалось спасти
Новости Красноярска: На детской площадке в красноярском ТРЦ ребенок получил ожоги

На детской площадке в красноярском ТРЦ ребенок получил ожоги

16 Января 2020 г.
Мальчик хотел попить воду из кулера
Новости компаний
15/01
Продукция комбината «Волна» вошла в линейку «100 лучших товаров России»
14/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский симфонический оркестр не пустили в Америку

Красноярский симфонический оркестр не пустили в Америку

13 Января 2020 г.
Гастроли были запланированы в нескольких штатах
Новости Красноярска: Красноярец на дорогой иномарке перевозил ручной пулемет

Красноярец на дорогой иномарке перевозил ручной пулемет

15 Января 2020 г.
По словам водителя, оружие является муляжом
Новости Красноярска: В Красноярске преобразили зал ожидания ЖД вокзала

В Красноярске преобразили зал ожидания ЖД вокзала

17 Января 2020 г.
Обновления также обещают абаканскому залу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19