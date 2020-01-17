Лавина обрушилась на дорогу в Курагинском районе

Лавина обрушилась на дорогу «Курагино - Черемшанка». Снежная масса сошла на 27-м км трассы, сообщили в КрУДоре.

«На 27 км маршрута «Курагино - Черемшанка» произошел сход снежных масс объемом порядка 50 куб. м. Пострадавших нет», - говорится в сводках управления.

На месте ЧП работала спецтехника - дорогу удалось расчистить от снежного завала. На данный момент участок трассы свободен и открыт для движения, уточнили в КрУДоре.

Напомним, что юг Красноярского края является лавиноопасным.

«С момента образования устойчивого снежного покрова и до полного его разрушения все горные районы Красноярского края, республик Хакасия и Тыва являются потенциально лавиноопасными», - предупреждают в Среднесибирском УГМС.

Фото: КрУДор