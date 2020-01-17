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Лавина обрушилась на дорогу в Курагинском районе

Главная Происшествия
Красноярск
16:58 17 Января 2020
снег, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Лавина обрушилась на дорогу «Курагино - Черемшанка». Снежная масса сошла на 27-м км трассы, сообщили в КрУДоре. 

«На 27 км маршрута «Курагино - Черемшанка» произошел сход снежных масс объемом порядка 50 куб. м. Пострадавших нет», - говорится в сводках управления. 

На месте ЧП работала спецтехника - дорогу удалось расчистить от снежного завала. На данный момент участок трассы свободен и открыт для движения, уточнили в КрУДоре. 

Напомним, что юг Красноярского края является лавиноопасным. 

«С момента образования устойчивого снежного покрова и до полного его разрушения все горные районы Красноярского края, республик Хакасия и Тыва являются потенциально лавиноопасными», - предупреждают в Среднесибирском УГМС. 

Фото: КрУДор

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