Две фуры и «ГАЗель» столкнулись на трассе в Красноярском крае

Два большегруза и «ГАЗель» столкнулись на трассе «Богучаны — Амзя». Авария произошла в пятницу, 17 января, сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, грузовой автомобиль Freightliner въехал в «ГАЗель», которая двигалась в попутном направлении. О удара второй автомобиль отбросило на встречную полосу - машина столкнулась с КамАЗом.

На кадрах из социальных сетей видно, что автомобили буквально перекрыли участок трассы. На месте работают дорожные полицейские и сотрудники МЧС.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Это водители и пассажиры «ГАЗели». Всех травмированных госпитализировали в больницу.