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Две фуры и «ГАЗель» столкнулись на трассе в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
16:00 17 Января 2020
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Два большегруза и «ГАЗель» столкнулись на трассе «Богучаны — Амзя». Авария произошла в пятницу, 17 января, сообщили в ГИБДД. 

По предварительным данным, грузовой автомобиль Freightliner  въехал в «ГАЗель», которая двигалась в попутном направлении. О удара второй автомобиль отбросило на встречную полосу - машина столкнулась с КамАЗом. 

На кадрах из социальных сетей видно, что автомобили буквально перекрыли участок трассы. На месте работают дорожные полицейские и сотрудники МЧС. 

В результате ДТП пострадали четыре человека. Это водители и пассажиры «ГАЗели». Всех травмированных госпитализировали в больницу. 

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