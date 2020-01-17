В Ермаковском районе тайно расхищали карьер с полезными ископаемыми

Прокуратура Ермаковского района возбудила уголовное дело по факту кражи полезных ископаемых - щебень и песчано-гравийную смесь вывозили из карьера тоннами, пояснили в надзорном ведомстве.

«В период с августа по ноябрь 2019 года из карьера в урочище Шибаново неустановленное лицо в тайне от собственника недр похитило песчано-гравийную смесь и щебень на общую сумму около полумиллиона рублей. Это особо крупный размер», - пояснили в прокуратуре.

Материалы проверки направлены в следственные органы. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в краже. Ему грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до пяти лет.