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В Ермаковском районе тайно расхищали карьер с полезными ископаемыми

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Красноярск
14:00 17 Января 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Прокуратура Ермаковского района возбудила уголовное дело по факту кражи полезных ископаемых - щебень и песчано-гравийную смесь вывозили из карьера тоннами, пояснили в надзорном ведомстве. 

«В период с августа по ноябрь 2019 года из карьера в урочище Шибаново неустановленное лицо в тайне от собственника недр похитило песчано-гравийную смесь и щебень на общую сумму около полумиллиона рублей. Это особо крупный размер», -  пояснили в прокуратуре.

Материалы проверки направлены в следственные органы. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в краже. Ему грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до пяти лет.

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