В красноярском детсаду ребенок получил тяжелую травму

В детском саду в микрорайоне Северный четырехлетняя девочка получила тяжелую травму. Воспитатели рассказали родителям, что ребенок упал во время игры. В саду пострадавшую осмотрела медсестра, скорую помощь вызывать не стали.

Позже мама девочки заметила, что состояние ребенка ухудшается. Девочку сначала отвезли в травмпункт, а оттуда госпитализировали в 20-ую больницу. По словам родителей, врачи диагностировали у дочери ушиб груди и отрыв селезенки. Об этом рассказали журналисты радио «Красноярск-Главный».

По данному факты проводит проверку полиция. Взрослые успели опросить детей, которые видели, как упала одна из воспитанниц. Воспитателей в тот момент в комнате не было, утверждают очевидцы.