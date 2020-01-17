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В красноярском детсаду ребенок получил тяжелую травму

Главная Происшествия
Красноярск
10:00 17 Января 2020
общество, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В детском саду в микрорайоне Северный четырехлетняя девочка получила тяжелую травму. Воспитатели рассказали родителям, что ребенок упал во время игры. В саду пострадавшую осмотрела медсестра, скорую помощь вызывать не стали.

Позже мама девочки заметила, что состояние ребенка ухудшается. Девочку сначала отвезли в травмпункт, а оттуда госпитализировали в 20-ую больницу. По словам родителей, врачи диагностировали у дочери ушиб груди и отрыв селезенки. Об этом рассказали журналисты радио «Красноярск-Главный».

По данному факты проводит проверку полиция. Взрослые успели опросить детей, которые видели, как упала одна из воспитанниц. Воспитателей в тот момент в комнате не было, утверждают очевидцы.  

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