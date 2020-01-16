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В Красноярском крае сгорела крупная ферма с животными

Главная Происшествия
Красноярск
10:49 16 Января 2020
происшествия, красноярск, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Большеулуйском районе Красноярского края накануне произошел крупный пожар на ферме, где содержались животные. Двое инспекторов ГИБДД помогли спасли более сотни свиней, кроликов и птиц, рассказали в краевой полиции. 

Дым на территории частного хозяйства Василий Семенов и Александр Систеров заметили во время патрулирования в деревне Симноново. Полицейские вызвали пожарных и лично проверили, что произошло. 

«Сотрудники полиции обнаружили, что горят надворные постройки, в которых находятся животные. Пропитав верхнюю одежду водой, автоинспекторы вошли внутрь и открыли более 90 металлических клеток, в которых находилось более сотни животных», - рассказали в ведомстве. 

Тушение пожара на ферме длилось более четырех часов. 

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