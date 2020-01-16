В Красноярском крае сгорела крупная ферма с животными

В Большеулуйском районе Красноярского края накануне произошел крупный пожар на ферме, где содержались животные. Двое инспекторов ГИБДД помогли спасли более сотни свиней, кроликов и птиц, рассказали в краевой полиции.

Дым на территории частного хозяйства Василий Семенов и Александр Систеров заметили во время патрулирования в деревне Симноново. Полицейские вызвали пожарных и лично проверили, что произошло.

«Сотрудники полиции обнаружили, что горят надворные постройки, в которых находятся животные. Пропитав верхнюю одежду водой, автоинспекторы вошли внутрь и открыли более 90 металлических клеток, в которых находилось более сотни животных», - рассказали в ведомстве.

Тушение пожара на ферме длилось более четырех часов.