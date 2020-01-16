На детской площадке в красноярском ТРЦ ребенок получил ожоги

В Красноярске на детской площадке в ТРЦ «Планета» трехлетний мальчик получил ожоги второй степени 5% тела. Пока мама отвлеклась, ребенок хотел попить воды из кулера. Самостоятельно, как взрослый, он налил в стакан кипяток.

«Какие-то секунды, я только отвернулась, чтобы сесть. Он сначала попил, потом стакан отодвинул, вся вода на него. Раздела его, сотрудники «Планеты» вызвали скорую помощь. Одна из свидетельниц сбегала в аптеку, купила лекарства, у него там все пузырями вздулось», - рассказала в интервью телеканалу «Прима» мама ребенка Светлана Никулина.

На скорой ребенка увезли в краевую больницу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. У него обожжены губы и грудь. На теле, скорее всего, останутся шрамы. Администрация «Планеты» проводит проверку по факту случившегося.

«Кулер является сертифицированным оборудованием с двухфакторной системой защиты: подача горячей воды осуществляется только при одновременном нажатии двух рычагов. За 17 месяцев его работы услугой воспользовалось 250 тысяч человек, ранее несчастных случаев не было», - отметили в торговом центре.

В администрации «Планеты» отметили, что кулер установили по просьбам родителей, которым горячей водой удобно разводить детские смеси.