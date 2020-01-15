Красноярец на дорогой иномарке перевозил ручной пулемет

В Красноярске водитель иномарки BMW в багажнике перевозил ручной пулемет. Как утверждает сам автомобилист, оружие является муляжом и может стрелять только холостыми патронами. Однако сотрудники ГИБДД изъяли пулемет и отправили его на экспертизу. Зачем красноярцу понадобилось такое оружие, не уточняется, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что макеты пулеметов часто покупают коллекционеры, собирающие редкие модели.

Добавим, что при осмотре салона у красноярца также нашли кастет - такой вид оружия нельзя хранить, продавать, применять, изготавливать и коллекционировать. За нарушение федерального закона водителя могут привлечь к ответственности.