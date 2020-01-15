Восемь человек отравились угарным газом под Минусинском

При ремонте печного оборудования восемь человек отравились угарным газом в поселке Городок Минусинского района. Среди пострадавших есть дети, пояснили журналистам в ГУ МЧС по краю.

Так, инцидент произошел частном доме - внутри ремонтировали печь. Во время работ в воздухе образовался опасный угарный газ, восемь человек получили отравление.

По данным медицины катастроф, шестерых госпитализировали в медучреждение. Среди них женщина и четверо детей. Еще один пострадавший от лечения в больнице отказался. Тяжелых пациентов нет, уточнили в Минздраве.