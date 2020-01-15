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Восемь человек отравились угарным газом под Минусинском

Главная Происшествия
Красноярск
13:04 15 Января 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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При ремонте печного оборудования восемь человек отравились угарным газом в поселке Городок Минусинского района. Среди пострадавших есть дети, пояснили журналистам в ГУ МЧС по краю. 

Так, инцидент произошел частном доме - внутри ремонтировали печь. Во время работ в воздухе образовался опасный угарный газ, восемь человек получили отравление. 

По данным медицины катастроф, шестерых госпитализировали в медучреждение. Среди них женщина и четверо детей. Еще один пострадавший от лечения в больнице отказался. Тяжелых пациентов нет, уточнили в Минздраве. 

 

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