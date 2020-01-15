В Красноярске стая бродячих собак вновь напала на ребенка

Очевидцы рассказали о нападении стаи бродячих собак на ребенка в Красноярске. Все произошло в районе школы №89 по ул. Шевченко. Животные, среди которых были и чипированные особи, бросались и лаяли на подростка 12-13 лет, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Там регулярно свора бегает, в школьных дворах тоже. Недалеко находятся гаражи, они спускаются туда к магазинам и нападают. Понятно, что это уже не первый случай агрессии собак», - рассказала «Красноярск-Главный» свидетель случившегося.

Одна такая встреча в бродячими собаками уже обернулась трагически для 9-летнего мальчика. В Черемушках на него напала стая, ребенка отбила сотрудница местного магазина. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мальчик перенес несколько операций.

Напомним, в январе глава регионального правительства Юрий Лапшин подписал постановление, которое разрешает повторный отлов агрессивных собак в Красноярске. Раньше уже чипированных и стерилизованных особей повторно на передержку не увозили, несмотря на жалобы со стороны жителей. Подрядчики работали по принципу – животное привито, стерилизовано, проверено ветеринарами, а значит не представляет опасности.