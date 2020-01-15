В Красноярске найдено тело мужчины со следами от укусов собак

В Ленинском районе Красноярска обнаружено тело пожилого мужчины с многочисленными укусами собак. Погибшего удалось опознать – это 58-летний сторож производственной базы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу следственного комитета.

Силовикам предстоит выяснить обстоятельства и причины смерти мужчины.